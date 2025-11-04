【ソウル＝藤原聖大】北朝鮮の金永南（キムヨンナム）前最高人民会議常任委員長が３日、多臓器不全のため死去した。９７歳だった。朝鮮中央通信が４日、報じた。同通信によると、金氏は１９８３年から副首相兼外相、９８年９月から２０１９年４月まで最高人民会議常任委員長を務めた。