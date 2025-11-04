俳優の中沢元紀が、BS-TBSドラマ『ゲームチェンジ』（2026年1月8日スタート、毎週木曜後11：00）で主演を務めることが4日、発表された。ドラマ初単独主演となる中沢は、スマート農業と出会うニートの主人公を演じる。【写真】クール！初単独主演を務める中沢元紀本作は、人生の岐路に立つ若者3人が、それぞれスマート農業と出会うことによって人生をリスタートさせる、オリジナル・ヒューマンコメディ・ドラマとなっている。