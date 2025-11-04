山形県「赤湯からみそラーメン」発祥の店、『龍上海』（筆者撮影）【写真】新潟と山形のラーメンを牽引する人気店たちの看板メニューを一気にチェック！TBSが誇る人気バラエティ『マツコの知らない世界』。2025年11月4日の放送テーマは、「山形VS新潟! ラーメン日本一はどっち!?」だ。ラーメン愛好家はもちろん、グルメやランキングものが好きな視聴者にとっても気になる内容だろう。「なぜ山形VS新潟？」と思った方もいるかもしれ