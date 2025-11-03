大腸がんのステージとは？Medical DOC監修医が大腸がんのステージ別の余命・生存率や何科へ受診すべきかなどを解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はMedical DOCにて『「大腸がんのステージ」別の症状・余命・生存率はご存知ですか？医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：伊藤 陽子（医師） 浜松医科大学医