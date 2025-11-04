SmallRig Japan株式会社は、「iPhone 17 Pro」「iPhone 17 Pro Max」用の「FilMov バンパーケース」を10月29日（水）に発売した。 レンズやフィルターを取り付けるためのスライドイン式バックプレートを備えたTPU素材のスマートフォンケース。 放熱を邪魔しないように背面がくりぬかれ、側面を囲むように保護するバンパー構造を採用している。 同梱の「レンズバックプレ