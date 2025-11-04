― ダウは226ドル安と反落、市場予想を下回る米経済指標や高値警戒感が重荷 ― ＮＹダウ 47336.68 ( -226.19 ) Ｓ＆Ｐ500 6851.97 ( +11.77 ) ＮＡＳＤＡＱ 23834.72 ( +109.77 ) 米10年債利回り4.112 ( +0.038 ) ＮＹ(WTI)原油 61.05 ( +0.07 ) ＮＹ金 4014.0 ( +17.5 ) ＶＩＸ指数17.17 ( -0.27 ) シカゴ日経225先物 (円建て)52565 ( +95 ) シカゴ日経225