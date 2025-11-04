４日午前３時半頃、秋田市下新城岩城で、新聞配達中の男性（７７）がやぶの中から出てきたクマ１頭（体長約１メートル）に襲われ、右目付近や右手にけがを負った。男性は自力で病院に行き、命に別条はないという。現場は田んぼや住宅が点在する地域。秋田県警秋田臨港署によると、男性は車から降りて民家の玄関へ新聞を届ける際、民家脇のやぶから出てきたクマに襲われたという。男性はうずくまって防御姿勢を取り、クマは走り