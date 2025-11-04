ラジオ関西『Clip』水曜日では中四国地方（＝岡山・広島・島根・鳥取・山口・愛媛・高知・香川・徳島）の魅力に迫るコーナー「トコトン中四国！」を放送中。第5回目は岡山県にフォーカスし、岡山県大阪事務所の池上さんに話を聞きました。（※番組パーソナリティー：ワタナベフラワー）☆☆☆☆降水量が1mm未満の日数が全国で一番多く、温暖な気候で果物が盛んに育ち「果物王国」と称されることもある岡山県。中でも「マスカッ