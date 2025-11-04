今朝(4日)にかけては、今シーズン一番の冷え込みになった所が多く、北海道と長野県内ではマイナス7℃台まで低下。最低気温0℃未満の冬日は、午前7時までで208地点。穏やかに晴れる朝晩は冷え込みが強まるため、体調管理にご注意を。冷え込み強まる冬日は200地点以上今日4日は晴れている所が多く、朝にかけて気温がグッと下がっています。午前7時までの最低気温は、北海道中標津町の根室中標津でマイナス7.7℃、北海道陸別町でマ