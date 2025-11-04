球団初となるワールドシリーズ（ＷＳ）連覇を達成したドジャースが２日（日本時間３日）、敵地トロントからチャーター機で本拠ロサンゼルスへ戻った。大谷翔平投手（３１）にとって、２３年９月の右肘手術から二刀流復活という大きな意味を持った１年を、最高の形で締めくくった。６月、公式戦で“リハビリ登板”を重ねる異例の形で投手復帰の道を歩み始め、そこから二刀流で頂点まで駆け上がった。その足跡を「連続世界一二刀