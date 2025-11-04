４人組ボーカルグループ「ｓｉｓ（シス）」のメンバーで、ソロでも活動する歌手・かのうみゆ（２５）が、このほどスポーツ報知の単独インタビューに応じた。韓国でも人気急上昇中の歌姫は「いつかドームで単独ライブをするのが夢」と高い志を語った。ｓｉｓでは日本の演歌に相当する韓国の音楽ジャンル「トロット」を歌うが、もともとは米歌手テイラー・スウィフトに憧れただけあって「ロックテイストのものが好き」。歌手にな