フリーの谷尻萌アナウンサーの抜群スタイルに、注目が集まっている。４日までにインスタグラムを更新。「こんにちはどんな日々をお過ごしですか？」と書き始めると、衣装ショットをアップ。フリルがあしらわれたブラウスに、チェックのミニスカートをあわせた衣装ショットになっている。スタイルの良さが際立つこのショットには「相変わらずの美脚です」「美脚全開です」「ほんとスタイルいいなぁ〜」「可愛すぎる…！！」