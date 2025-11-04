「ドジャース優勝パレード」（３日、ロサンゼルス）ドジャースのウィル・スミス捕手は妻のカラさん、長女・シャーロットちゃん、次女・レイトンちゃんと一緒に一家でパレードに参加した。バスの上でトロフィーを掲げるなど、ファンの大歓声に応えていたスミス。妻のカラさんと一緒に子どもたちを抱きかかえながらパレードの雰囲気を楽しんでいた。インタビューでは３度目の優勝について問われ「もっとほしいね」と笑みを浮