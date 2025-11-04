千葉県千葉市中央区、千葉公園に隣接する複合商業施設「the RECORDS（ザ・レコーズ）」は、老朽化し閉鎖されていたビジネスホテルを、2022年に大規模なコンバージョンによって再生したもの。「既存の建物を解体せず、再利用し、地域の価値を再構築した」点が評価され、2023年度グッドデザイン賞を受賞した。現地取材し、誕生した背景や思いを伺った。千葉公園に隣接する、5つの店舗と共同のイートインスペースを持つ複合商業施設JR