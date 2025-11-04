【相続税の落とし穴】税務署から「お尋ね」が届いたら実は安心？本当に怖いのは“沈黙”の申告義務者相続は誰にでも起こりうること。でも、いざ身内が亡くなると、なにから手をつけていいかわからず、慌ててしまいます。さらに、相続をきっかけに、仲が良かったはずの肉親と争いに発展してしまうことも……。そんなことにならにならないように、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』（ダイヤモンド社）の著者で相続の相談実績40