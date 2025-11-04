4日（火）今季1番の冷え込み。日中は全国的に晴れるでしょう。＜4日（火）の天気＞冬型の気圧配置は解消され、日本付近は高気圧に覆われています。放射冷却が効いて、各地で底冷えの朝となっています。午前6時30分までの最低気温は、札幌1.5℃、東京8.2℃、大阪8.9℃と、いずれも今シーズン最低気温を更新しました。日中は日差しが届いて、日なたではホッとできる陽気になりそうです。前日には東京や近畿で木枯らし1号が吹きました