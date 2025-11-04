DC映画『ワンダーウーマン』シリーズを手がけたパティ・ジェンキンス監督が、ジェームズ・ガン率いる新DCユニバースに復帰する可能性は──。 旧DC映画ユニバースの『ワンダーウーマン』（2017）は、ジェンキンス監督と主演のガル・ガドットが本格タッグを組み、世界中の観客に支持された大ヒット作。米国興行収入4億ドル、世界興収8億ドルを超える大ヒットとなり、続編『ワンダ