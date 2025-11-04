DC映画『スーパーマン』（2025）より、クリプトのテストCG映像をジェームズ・ガン監督が公開した。 新DCユニバースの映画第1弾『スーパーマン』に登場したクリプト／クリプト・ザ・スーパードッグは、1955年にコミックに初登場して以来、世界中のファンに愛されてきたキャラクター。実写映画に登場するのは本作が初めてで、ガン監督が自身の愛犬・オズをヒントにクリプト