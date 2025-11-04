寒い季節に恋しくなる“旨辛”と“チーズ”のハーモニー♡全国の「牛角」では、2025年11月6日(木)より冬季限定『韓国フェア』を開催します。今年は、韓国屋台の人気メニューを牛角流にアレンジしたラインナップが登場。七輪で焼き上げるライブ感や、濃厚な旨辛だれがクセになる一皿まで、“渡韓気分”を堪能できる内容です。心も身体もあたたまる、冬限定フェアの全メニューをご紹介します♪