中国が最近発表したデータによると、今年の第1〜3四半期（1〜9月）にかけて、中国ではスマート化が急速に浸透し、ハイテク製造業の成長をけん引する重要な要因となっています。第1〜3四半期の生産量はスマートドローンが59．9％、産業用ロボットが29．8％、3Dプリンターが40．5％、衛星測位受信機が28．5％増加しました。ハイテク製造業の中でも、ロボット生産量の大幅な増加が特に注目されます。生産量が急増した背景には、製造業