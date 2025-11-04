米野球殿堂入りを決める「コンテンポラリー・ベースボール・エラ・コミッティ」が3日、メジャー最多762本塁打のバリー・ボンズ氏、通算354勝のロジャー・クレメンス氏、ヤンキースで通算222本塁打のドン・マッティングリー氏（現ブルージェイズコーチ）、通算398本塁打のデール・マーフィー氏の4人を投票対象に再び選んだとAP通信が報じた。来月にはカルロス・デルガド氏、ジェフ・ケント氏、ゲーリー・シェフィールド氏、フェル