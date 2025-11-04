欧州遠征中のラグビー日本代表に合流し、取材に応じる斎藤＝3日（共同）【ロンドン共同】欧州遠征中のラグビー日本代表に合流したSH斎藤（トゥールーズ）が3日、ダブリンで8日に行われるアイルランド代表とのテストマッチに向けてオンラインで取材に応じ「共通認識を持って（攻撃を）コントロールしたい」と意気込みを語った。代表参加は7月のウェールズ戦以来。日本が7―61で大敗した南アフリカ戦後に加わった。フランス1部リ