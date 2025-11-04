企業人にこそ世界をつなげる役割がある 「グローバルでブームが来るのではないか、もしくは来ているのではないかと思う。全世界でこれだけ売れるというのは今までなかった現象であり、当社のブランドを世界中の方に知ってもらえたのだと思う」 ファーストリテイリング会長兼社長の柳井正氏はこう語る。 ファーストリテイリングが２０２５年８月期の連結決算を発表。売上収益３兆４００５億円