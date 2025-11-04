カーショウと大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2025年11月1日（土）（日本時間2日） MLBワールドシリーズ 第7戦 トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞ 3勝3敗で迎えた運命の最終戦。延長11回、ドジャースが5対4でブルージェイズを下し、球団史上初のワールドシリーズ連覇を成し遂げた。 その歓喜の輪の中心で、ベテラ