朝のドル円は154円20銭台＝東京為替 海外市場でドル円は比較的狭い範囲での上下。米ISM製造業の弱さを受けて、一時153円台を付けたが、その後回復。もっとも154.50超えをトライする勢いも見られず。 USDJPY 154.23