【韓国】 消費者物価指数（CPI）（10月）08:00 予想N/A前回0.5%（前月比) 予想2.2%前回2.1%（前年比) 【豪州】 中銀政策金利（11月）12:30 予想3.6%前回3.6%（豪中銀政策金利) 【NZ】 雇用統計（2025年 第3四半期）5日06:45 予想5.4%前回5.2%（失業率) 予想0.2%前回-0.1%（雇用者数増減（前期比）) 予想-0.2%前回-0.9%（雇用者数増減（前年比）) ※米政府機関閉鎖