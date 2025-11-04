【ラ・リーガ】ソシエダ3−2アトレティック・クルブ（日本時間11月2日／アノエタ）【映像】高速ドリブル＆華麗なダブルタッチ復帰したソシエダのMF久保建英が、華麗なドリブルテクニックで相手を翻弄した。ファウルでしか止められない突破に、ファンが注目している。日本時間11月2日にラ・リーガ第11節で、ソシエダがホームでアトレティック・クルブと対戦。足首を痛めていた久保は63分から出