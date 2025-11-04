将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）が10月31日・11月1日に行われた第38期竜王戦七番勝負第3局で、挑戦者の佐々木勇気八段（31）に勝利。王座失冠からの流れを引きずらない圧倒的な勝ちっぷりでファンを沸かせた。ABEMAの中継には、竜王挑戦経験を持つ鈴木大介九段（51）が出演。解説の合間には、藤井竜王と王座奪取を許した同学年のライバル・伊藤匠二冠（叡王・王座、23）の棋風の違いに言及した。【映像