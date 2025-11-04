空調機器世界最大手のダイキン工業が、米国事業を急拡大している。過去２回の撤退を経て、日本式の生産や人材育成を取り入れて生産性を引き上げ、競争力を高めた。（ニューヨーク支局小林泰裕）指導「ドージョー」米南部テキサス州ヒューストン近郊にある主力工場。東京ドーム４３個分に当たる約２００万平方メートルの敷地には２３本もの生産ラインがあり、従業員が真剣な表情で室外機などを組み立てている。約１万人が働き