文化人類学者・松村圭一郎さんの最新著作『海をこえて人の移動をめぐる物語』が発売になりました。長年エチオピアに通い、海外へ出稼ぎに行く女性たちの歩みを追ってきた松村さんは、自らの「宿題」として人の「移動」について考え続けてきました。本書には、彼女たちの声に耳を傾けたフィールドノートと共に、調査と思索の過程が綴られています。哲学者・谷川嘉浩さんによる本書の書評「移動する人は何を見ているのか（を調べる