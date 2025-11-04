出雲大社（島根県出雲市）の神楽殿そばにある「鏡の池」で９月、５日間迷子になっていたシバ犬の「おうすけ」が無事に保護された。地域住民らが連日捜索を続ける中、新聞配達中に「おうすけ」を見つけた読売新聞の配達員が池に飛び込んで救い上げた。飼い主は「出雲大社で見つかるなんて。皆さんの思いが神様に届いた」と喜んでいる。（豊島瞬）地域住民やＳＮＳ９月１２日の朝、出雲市のバイク店店長、巌更奈さん（４８）は愛