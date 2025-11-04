【ニューヨーク共同】週明け3日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比21銭円安ドル高の1ドル＝154円15〜25銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1514〜24ドル、177円53〜63銭。米利下げペースが減速するとの観測から、米長期金利が上昇。日米の金利差を意識した円売りドル買いが優勢だった。