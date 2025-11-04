福士蒼汰と福原遥がダブル主演する映画『楓』にて、原曲であるスピッツの主題歌「楓」を劇中歌として複数のアーティストがカバー。その第2弾として、ロックバンド・SUPER BEAVERの渋谷龍太の参加が発表となった。併せて、渋谷が歌う劇中歌「楓」の貴重なレコーディング風景も収めたフィーチャレット映像が到着した。【動画】SUPER BEAVER・渋谷龍太がスピッツの「楓」を歌唱！劇中歌のレコーディング風景を収めたフィーチャレ