ドジャースがワールドシリーズ連覇米大リーグ・ドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を通算4勝3敗で制し、2年連続の世界一に輝いた。今季最終戦から一夜明けた2日（日本時間3日）、MLB選手会はフリーエージェント（FA）となった137人を発表。“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手やミゲル・ロハス内野手も含まれ、ファンからは悲鳴が上がった。メジャーリーグの厳しい現実だ。壮絶な死闘となったWSが終