近畿地方は、今日4日の朝は放射冷却が強まった影響で気温が下がり、大阪市では今シーズン初めて気温が10℃未満となりました。昼間の最高気温は、前日より2℃前後高い所が多く、冷たい季節風もおさまるでしょう。今日4日最低気温今日4日の近畿地方は、今シーズンに入ってから一番気温の下がった所が多くなりました。午前7時までの最低気温は、和歌山県の高野山で0.5℃、滋賀県甲賀市の信楽と奈良県奈良市の針で0.6℃など、気温を