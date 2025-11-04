水戸・小島耕社長が語る経営改革2025年J2を席巻してきた水戸ホーリーホック。進境著しいクラブの2024年度年間売上高がJ2平均の20億円をはるかに下回る12億2400万円だったことは前に触れた。それでも、小島耕社長が就任した2020年度時点の売上高・7億6200万円からは2倍近く増えており、クラブとしての営業努力の成果が色濃く窺える。（取材・文＝元川悦子／全6回の第3回目）◇◇◇「僕が水戸の経営に関わ