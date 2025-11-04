ブラジル撃破の衝撃…森保ジャパンが到達した新次元2026年北中米W杯本番まで7ヵ月。同大会で優勝という大目標を掲げる日本代表にとって、10月14日のブラジル戦（東京・東京スタジアム）の歴史的白星は、本番への期待感を大いに高める絶好の機会となった。過去13戦未勝利だったサッカー王国相手に、前半2点をリードされながら、後半に南野拓実（モナコ）、中村敬斗（スタッド・ランス）、上田綺世（フェイエノールト）が立て続けに