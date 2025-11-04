仕事では理不尽なことで怒られたり、自分のミスではない責任を背負わなければならない場面も少なくない。そんな社会人のもやもやを解決するウクさんの漫画『仕事でもやもやした時』が、SNSで注目を集めている。 【漫画】自分がやってないことで怒られるとやるせない 物語の舞台は、職場の休憩室。くつろいでいたギャルちゃんのもとに、ため息をつきながら同僚のゆいが入ってくる。ゆいは上司に「バックヤードのダンボ}