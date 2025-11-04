キム・カーダシアンは、1969年の月面着陸はねつ造であったと考えているようだ。ニール・アームストロングとバズ・オルドリンらがアポロ11号で月面に着陸したその歴史的出来事は実際には起こらなかったと、キムはドラマ『オール・イズ・フェア 女神たちの法廷 』の共演者であるサラ・ポールソンに語っている。 【写真】月面着陸よりもスゴイ!?キム・カーダシアンの驚異の体 リアリティ番