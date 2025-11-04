【ジュネーブ＝船越翔、ベルリン＝工藤彩香】欧州で徴兵制の再導入や拡大に向けた動きが進んでいる。東欧クロアチアが来年から徴兵制を再開するほか、ドイツでも条件付きだが徴兵制の復活につながる法案の審議段階に入っている。ウクライナへの侵略を続けるロシアは欧州内への領空侵犯を続けており、対抗するため各国の軍事力強化が急務となっているためだ。■予備役扱いクロアチア議会は１０月２４日、徴兵制再開の改正法案を