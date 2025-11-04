「ドジャース優勝パレード」（３日、ロサンゼルス）ドジャースタジアムでの祝勝会後、選手たちは家族と一緒にステージに置かれたワールドシリーズ優勝トロフィーと記念撮影を行った。大谷翔平投手も真美子夫人と一緒にトロフィーの近くへ。撮影を待っている最中にベッツ夫妻と談笑するシーンがあった。ベッツに声をかけられた真美子夫人が大笑いする様子も中継画面に映し出された。撮影後は左翼ブルペンの方向へ一緒に歩き