ワールドシリーズ2連覇を達成したドジャースの優勝パレードに参加した大谷翔平と山本由伸（右）＝3日、ロサンゼルス（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグのワールドシリーズで球団初の2連覇を成し遂げたドジャースの優勝パレードが3日、ロサンゼルス市内で行われ、投打「二刀流」でチームを支えた大谷翔平（31）やシリーズ最優秀選手（MVP）に輝いた山本由伸（27）、救援陣の一角で活躍した佐々木朗希（24）らが2階建てバ