ミュージシャンGACKT（ガクト）が4日までにX（旧ツイッター）を更新。友人同士のようにふざけ合い大笑いする米国人とみられる夫婦のインスタ動画を添付した上で「人生を共に歩けるこんな相手を求めてんのかなぁ」とポストした。添付された動画は、米国人とみられる男性のインスタにアップされたもので、「husband and wife」の文字に「×」のバツマークが付けられ「best friends」の文字にチェックマークが添えられている。男性が