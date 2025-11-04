外国人観光客が少ない地域の実態国土交通省観光庁によると、2024年の訪日外国人観光客はコロナ前を上回る過去最高の3687万人148人。しかも、今年上半期は2151万8100人で昨年をさらに上回ることが確実視されている。日本中が大勢の訪日外国人で賑わい、東京や大阪などの大都市、地方の観光地も外国人だらけ。その様子は連日のようにメディアで報じられ、自分の生活圏でも外国人旅行者を見かけるようになり、インバウンド復活を肌で