チームメイトを助けることこそ、角田がF1に生き残る条件だと主張する(C)Getty ImagesF1レッドブルの角田裕毅は2025年シーズン終盤を迎えながら、来季シートが決定に至っていない。その去就について、レッドブルとの契約更新や姉妹チームである古巣のレーシングブルズ復帰といった選択肢は、いずれも見込みが薄いと予想する声が後を絶たない。【動画】故意か、不可抗力かローソンと角田の衝突寸前の走行シーンを見る日本GPか