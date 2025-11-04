3万部のベストセラーになっている新著要塞のような「共産党の館」先月20日から23日まで、中国共産党の今年最も重要な「4中全会」（中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議）が、習近平総書記が主催して、北京の京西賓館で開かれた。このホテルは、中央軍事委員会連合参謀部直轄で、軍事博物館の長安街を挟んだ南側に、荘厳な構えで建っている。私も一度入ったことがあるが、ホテルの体裁は取っているものの、重々しい雰囲気を湛