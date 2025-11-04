総理が代わっても家計の負担はすぐには良くならない。いま知らないと損する「おトクな制度」を34種類、厳選して紹介しよう。休暇取得でもらえるおカネ「もともと、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合、その費用の一部が支給される教育訓練給付金という助成制度はありました。ですが、この10月1日から教育訓練休暇給付金の制度が始まったことをご存じでしょうか。本職から一度離れてスキルアップのための教育