病理的、肉眼的にも認められていない2022年7月、参院選挙の応援演説中に銃撃され、命を落とした安倍晋三元首相（享年67）。殺人罪などで起訴された山上徹也被告（45歳）の裁判員裁判が、2025年10月28日から奈良地裁で始まった。10月30日には、安倍氏の司法解剖を行った奈良県立医大の粕田承吾教授が出廷し、死因について証言。山上被告が放った銃弾が左腕から体内に入り、鎖骨下大動脈を損傷させたことによる失血死だと説明した。