華やかなメンバーを誇るロサンゼルス・ドジャースに入団した。簡単ではないレギュラー争いが予想されたが、その中で可能性を示した。そして何よりも、シーズンの結末は「優勝」だった。メジャー初年度、疑問符で始まり感嘆符で終わった。“彗星特急”キム・ヘソンの物語である。《写真》キム・ヘソンと大谷翔平、シャンパンで「びしょ濡れ」激戦となった2025年メジャーリーグ（MLB）ワールドシリーズが幕を閉じた。ドジャースとト