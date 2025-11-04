「面白すぎる、なんて良いドラマなんだ」「九州男児すべてが見るべきドラマ」「嫌な男のドラマかと思ったら超考えさせられる！」SNSで多くの声が寄せられるのがTBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（火曜夜10時〜）だ。主演のひとり、竹内涼真さんが演じる海老原勝男（通称エビカツ）は筑前煮が大好きだけど、筑前煮にひじき、ナスのみそ汁という夕食の献立に「全体的に茶色いね」、顆粒出汁を「手抜き」、パスタソース